Elodie, la sua dichiarazione d’amore a Marracash che non piacerà al prossimo fidanzato (Di giovedì 14 luglio 2022) Elodie e Marracash tornano sotto i riflettori e non è solo per le immagini della cantante sotto il palco al concerto del rapper. Elodie si è lasciata andare a una dichiarazione d’amore importante ma forse questo non significa che siano ancora una coppia. Elodie è innamorata di Marracash, anzi innamoratissima e l’ha confidato con molta semplicità a Peter Gomez nell’intervista che vedremo domani sera in seconda serata su Nove. Ospite de La Confessione la celebre artista romana ha risposto al gossip che racconta del loro riavvicinamento. Le sue parole rivelano il legame che c’è ancora tra loro ma Elodie ha aggiunto che nessun prossimo fidanzato sarà mai all’altezza di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 14 luglio 2022)tornano sotto i riflettori e non è solo per le immagini della cantante sotto il palco al concerto del rapper.si è lasciata andare a unaimportante ma forse questo non significa che siano ancora una coppia.è innamorata di, anzi innamoratissima e l’ha confidato con molta semplicità a Peter Gomez nell’intervista che vedremo domani sera in seconda serata su Nove. Ospite de La Confessione la celebre artista romana ha risposto al gossip che racconta del loro riavvicinamento. Le sue parole rivelano il legame che c’è ancora tra loro maha aggiunto che nessunsarà mai all’altezza di ...

Pubblicità

IsaeChia : Elodie e la stupenda dichiarazione d’amore a Marracash: ecco le sue parole a La Confessione La cantante si è dich… - blerta_paja : RT @fracostanzo: E comunque lei era sotto il palco che lo riprendeva mentre cantava la sua canzone ?? #elodie #marracash - FrancescoAbba11 : Elenco delle tre cose di cui non me ne frega un ca**o in questo periodo ( e anche in tutti gli altri ): 1) le vicen… - Demetra_pan : Si lasciano tutti. Però Elodie che va al concerto di Marra e condivide la sua vittoria del premio Tenco con un cuor… - fracostanzo : E comunque lei era sotto il palco che lo riprendeva mentre cantava la sua canzone ?? #elodie #marracash -