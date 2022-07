Elodie: esce il dance video di “Tribale” (Di giovedì 14 luglio 2022) Disponibile da ieri il dance video dell’ultimo singolo di Elodie “Tribale”, presentato in anteprima durante una live TikTok dal suo profilo ufficiale. Elodie per la prima volta si cimenta con un video dance, la cui coreografia è stata realizzata per l’occasione da Gabriele Esposito, trasformando in gesto e movimento la sua “Tribale”, singolo prodotto da ITACA e scritto da Federica Abbate e Jacopo Ettorre con la stessa Elodie. Nel video, la cui produzione è stata affidata a Borotalco.tv ed è diretto da Attilio Cusani, il linguaggio musicale si materializza diventando danza e raccontando una Elodie in costante evoluzione, sempre alla ricerca di nuove modalità di espressione. L'articolo proviene da ... Leggi su nonewsmagazine (Di giovedì 14 luglio 2022) Disponibile da ieri ildell’ultimo singolo di”, presentato in anteprima durante una live TikTok dal suo profilo ufficiale.per la prima volta si cimenta con un, la cui coreografia è stata realizzata per l’occasione da Gabriele Esposito, trasformando in gesto e movimento la sua “”, singolo prodotto da ITACA e scritto da Federica Abbate e Jacopo Ettorre con la stessa. Nel, la cui produzione è stata affidata a Borotalco.tv ed è diretto da Attilio Cusani, il linguaggio musicale si materializza diventando danza e raccontando unain costante evoluzione, sempre alla ricerca di nuove modalità di espressione. L'articolo proviene da ...

