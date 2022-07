Elodie ci insegna la coreografia di Tribale nel dance video ufficiale

(Di giovedì 14 luglio 2022)tutorial delle coreografie di Bagno A Mezzanotte eli aveva già pubblicati, per questo motivo questa volta ha deciso di fare le cose in grande. La cantante è infatti tornata su YouTube con un nuovodi, la versione, in cui si dimena insieme a tre ballerine ed un ballerino sulle note del singolo. Tutti rigorosamente firmati Tommy Hilfiger, ça va sans dire. Ilsu YouTube ha già superato 4 milioni di visualizzazioni; nella classifica FIMI dei singoli più venduti si trova alla posizione #17; mentre in radio va fortissimo.ha sfornato una hit.Testo Sai che non mi piace mai ...

Per la pop star è la prima volta che si cimenta con un video dance! La cui coreografia è stata realizzata per l'occasione da Gabriele Esposito ed- accompagnata dai suoi talentuosi ballerin* - ...... serate all'della spensieratezza. Confesso che a volte ho preferito passare quelle notti in ... La berrei con. Le bollicine invece sono più da terrazza di casa mia, da appuntamento più ...