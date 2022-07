Elodie al concerto di Marracash lo guarda ammaliata e condivide ‘Crazy Love’ (Di giovedì 14 luglio 2022) Gli amori finiscono, “fanno giri immensi e poi ritornano”. Elodie e Marracash nel videoclip di “Crazy Love” (brano di successo del rapper) avevano in qualche modo raccontato la fine della loro storia:“Mettiamo in scena la fine nostro rapporto e ci uccidiamo a vicenda. Con i gossip che galoppavano, non volevo dare spiegazioni sui social. Ci siamo conosciuti sul set di un video e abbiamo pensato che sarebbe stato bello chiudere il cerchio con un altro video”, aveva spiegato il re del rap italiano al “Corriere della Sera”. Un simbolo inequivocabile, dunque, sigillo di chiusura del capitolo d’amore con la cantante. Oggi, il loro rapporto è nuovamente sotto i riflettori. I due, impegnati nei rispettivi tour estivi, si stanno sostenendo a vicenda e hanno scatenato le fantasie dei fan su un presunto riavvicinamento. Solo mero gossip? Non proprio. “Il nostro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) Gli amori finiscono, “fanno giri immensi e poi ritornano”.nel videoclip di “Crazy Love” (brano di successo del rapper) avevano in qualche modo raccontato la fine della loro storia:“Mettiamo in scena la fine nostro rapporto e ci uccidiamo a vicenda. Con i gossip che galoppavano, non volevo dare spiegazioni sui social. Ci siamo conosciuti sul set di un video e abbiamo pensato che sarebbe stato bello chiudere il cerchio con un altro video”, aveva spiegato il re del rap italiano al “Corriere della Sera”. Un simbolo inequivocabile, dunque, sigillo di chiusura del capitolo d’amore con la cantante. Oggi, il loro rapporto è nuovamente sotto i riflettori. I due, impegnati nei rispettivi tour estivi, si stanno sostenendo a vicenda e hanno scatenato le fantasie dei fan su un presunto riavvicinamento. Solo mero gossip? Non proprio. “Il nostro ...

