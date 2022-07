Elio e Le Storie Tese e il Trio Medusa ne Il Concertozzo, sold out a Bergamo (Di giovedì 14 luglio 2022) Mancano pochi giorni a Il Concertozzo, la festa di fine sfiga che si terrà a Bergamo con Elio e Le Storie Tese e il Trio Medusa Mancano pochi giorni a Il Concertozzo, la festa di fine sfiga che si terrà dopodomani, sabato 16 luglio, all’Arena Fiera Bergamo, a coronamento del progetto #insiemeperlamusica di Elio e Le Storie Tese, CESVI e il Trio Medusa. L’appuntamento che celebra la ripresa della musica live, auspicato dal Trio Medusa fin dalla primavera 2020, è sold out! Ci saranno un palco principale e due totem Open Stage, ovvero due speciali postazioni musicali caratterizzate da due totem ... Leggi su spettacolo.eu (Di giovedì 14 luglio 2022) Mancano pochi giorni a Il, la festa di fine sfiga che si terrà acone Lee ilMancano pochi giorni a Il, la festa di fine sfiga che si terrà dopodomani, sabato 16 luglio, all’Arena Fiera, a coronamento del progetto #insiemeperlamusica die Le, CESVI e il. L’appuntamento che celebra la ripresa della musica live, auspicato dalfin dalla primavera 2020, èout! Ci saranno un palco principale e due totem Open Stage, ovvero due speciali postazioni musicali caratterizzate da due totem ...

