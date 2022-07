È morto Eugenio Scalfari | il fondatore di Repubblica aveva 98 anni

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 14 luglio 2022) A 98, uno dei padri fondatori del giornalismo contemporaneo nonchéde La, oggi uno dei quotidiani di riferimento per gli italiani. Il triste annuncio arriva dalla sua stessa creatura in un articolo firmato da Simonetta Fiori che aldel quotidiano dedica parole piene di affetto e stima. “Alla fine è arrivata, la Regina ha toccato il suo corpo esile, fragilissimo”, così si apre il pezzo con cui la redazione saluta, che oltre ad essere un giornalista appassionato era un divulgatore, una penna affilata anche nel mondo del giornalismo investigativo.si è spento a Roma, e probabilmente – come scrive ...