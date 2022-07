E' morto Eugenio Scalfari | il fondatore di Repubblica aveva 98 anni

Pubblicità

repubblica : È morto Eugenio Scalfari, il fondatore di Repubblica - repubblica : È morto Eugenio Scalfari, il fondatore di Repubblica. Una vita da giornalista patriarca [di Simonetta Fiori] - repubblica : È morto Eugenio Scalfari. Addio al fondatore di Repubblica - Vittori48044829 : RT @orizzontescuola: Lutto nel mondo del giornalismo: è morto Eugenio Scalfari, il fondatore de “La Repubblica” - zizionice : RT @Pierorezzacapa: È morto Eugenio #Scalfari, fondatore del quotidiano la Repubblica. Aveva 98 anni. -

Una vita al massimo, una vita affamata di curiosità, una vita da giornalista. In un secoloScalfari ha cambiato la comunicazione in Italia, ha introdotto il principio per cui non è il ......Ma quanta fortuna ha avuto quella generazione giornalistica che ha incontratoScalfari ... e a me " per quello che aveva detto sprofondato in un divano " sembrava già. Dopo il delitto ho ...È morto Eugenio Scalfari. Il fondatore di Repubblica aveva 98 anni. Nato a Civitavecchia il 6 aprile del 1924, Scalfari è stato il primo direttore-manager dell’editoria italiana, padre di due ...Il padre de L’Espresso e di Repubblica aveva 98 anni. Negli ultimi anni si è dedicato soprattutto alla scrittura.