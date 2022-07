È morto Eugenio Scalfari | addio al giornalista fondatore di Repubblica | aveva 98 anni

Leggi su open.online

(Di giovedì 14 luglio 2022) È, firma storica del giornalismo italiano.98. Nel 1976fondato il quotidiano la, di cui ha lasciato la direzione nel 1996 e di cui è rimasto editorialista. Sotto la sua guida, il quotidiano diventerà in pochiil primo giornale in Italia per numero di tirature, primato che conserverà a lungo.ha anche contribuito, insieme ad Arrigo Benedetti, alla fondazione del settimanale L’Espresso nel 1955, di cui è stato direttore. Nato il 6 aprile 1924 a Civitavecchia, si prende il diploma classico a Sanremo e si laurea in giurisprudenza a Roma. La sua prima esperienza nel giornalismo arriva quando è ancora studente, all’interno del giornale Roma Fascista. Dopo la guerra, nel 1950, ...