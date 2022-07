È morta Ivana Trump | l' ex moglie di Donald Trump

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Ivana Trump, l'ex moglie di Donald Trump, e madre dei suoi tre figli più grandi, è morta all'età di 73 anni. Lo ha… - repubblica : Morta Ivana Trump, prima moglie dell'ex presidente Usa - fanpage : ??Ultim’ora - È morta Ivana Trump - Daniela67142675 : RT @sole24ore: Morta Ivana Trump, ex moglie di Donald e madre dei suoi figli maggiori - salvinimi : Ivana Trump, l'ex moglie di Donald Trump, e madre dei suoi tre figli più grandi, è morta all'età di 73 anni. Lo ha… -

'Sono profondamente rattristato nell'annunciare a tutti quelli che la amavano, e ce ne sono così tanti, chenella sua casa', ha scritto l'ex marito, a commento della notizia in un ...Trump, la ex modella cecoslovacca e prima moglie dell'ex presidente Donald Trump, e'oggi a 73 anni nella sua casa dell'Upper East Side di Manhattan.Ivana Trump, la prima moglie di Donald Trump, è morta a New York all’età di 73 anni nel suo appartamento dell’Upper East Side. La donna sarebbe stata stroncata da un infarto. Ad annunciarlo alla Abc è ...Ivana Trump, prima moglie di Dnald Trump, è morta all'eta di 73 anni, a darne notiza la stessa famiglia della donna ...