È morta Ivana Trump | l' annuncio dell' ex marito Donald

Pubblicità

repubblica : Morta Ivana Trump, prima moglie dell'ex presidente Usa - Agenzia_Ansa : Ivana Trump, l'ex moglie di Donald Trump, e madre dei suoi tre figli più grandi, è morta all'età di 73 anni. Lo ha… - fanpage : ??Ultim’ora - È morta Ivana Trump - FQMagazineit : Ivana Trump, è morta a 73 anni la prima moglie dell’ex presidente Usa Donald: la vita, dalle origini ceche al matri… - Io_e_basta__ : RT @madforfree: Morta a Manhattan a 73 anni x arresto cardiaco Ivana Trump, ex moglie dell’ex presidente degli Stati Uniti e madre dei loro… -

Addio aTrump,a 73 anni. La prima moglie dell'ex Presidente degli USA ,Trump, si è spenta nella giornata del 14 luglio 2022. L'ex modella e donna d'affari, conosciuta in tutto il ...OLTRE LA CRISI UCRAINA / Il Midterm Usa Si decide prima in IsraeleTrump, come è: un arresto cardiaco l'ha stroncata In merito a come èTrump potrebbero comunque arrivare ...Morta Ivana Trump, prima moglie dell'ex presidente Usa Donald. Ladonna d'affari e d ex modella aveva 73 anni. Lo ha annunciato lo stesso Donald Trump in un messaggio sul suo social Truth Social. Ivana ...Morta Ivana Trump. Secondo i giornali statunitensi la donna che aveva 73 anni era malata da tempo, ma la sua morte è stata improvvisa ...