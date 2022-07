E’ morta Ivana Trump | ex moglie del presidente degli Stati Uniti Donald 

(Di giovedì 14 luglio 2022) Ivana Trump, l’exdi Donald Trump, e madre dei suoi tre figli più grandi, èall’età di 73 anni. Lo ha annunciato lo stesso exUsa in un messaggio sul suo social Truth Social. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Ivana Trump, l'ex moglie di Donald Trump, e madre dei suoi tre figli più grandi, è morta all'età di 73 anni. Lo ha… - repubblica : Morta Ivana Trump, prima moglie dell'ex presidente Usa - trash_italiano : È morta Ivana Trump, aveva 73 anni. - massi19732 : RT @romatoday: È morta Ivana Trump, l'ex moglie di Donald Trump - serenel14278447 : Addio a Ivana Trump, la prima moglie di Donald - Mondo - ANSA -

"Sono molto rattristato nell'informare tutti coloro che l'hanno amata, e sono molti, chenella sua casa di New York City", ha scritto Donald su Truth Social, la piattaforma che ha ...Leggi anche >, prima moglie di Donald: aveva 73 anni. L'ex presidente Usa: 'I figli erano il suo orgoglio' FOTO Ma questa non era l'unica partecipazione a show televisivi per...