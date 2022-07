Pubblicità

TicketOneIT : ?Oggi 13 luglio 2022 è il giorno in cui “TUTTO ACCADE a San Siro” ? ??@AmorosoOF è pronta a conquistare il palco pi… - Lega_B : L'Admin della @Reggina_1914 ha promesso di portarci in questi posti il giorno della presentazione dei calendari del… - IlContiAndrea : 'Caro amore lontanissimo', inedito di Sergio Endrigo, farà parte della colonna sonora del film #Ilcolibrì (esce il… - StefaniaCarini : RT @ilpost: È il giorno della possibile crisi di governo - HomburgAle : RT @Lanatweet2: Più prevedibile e scontato di questo posto c'è solo l'avvicendarsi del giorno e della notte. Dato un input, l'output è gara… -

Vanity Fair Italia

Riduzione dei consumi La seconda fase comincerà dal 20 luglio,in cui la Comunicazione sarà presentata, e si basa su una riduzionedomanda Ue di gas coordinata di fronte all'alto rischio ......ed è da fermare subito ogni tentativo di lanciare dopo le urne la volata di nuovo all'ex numero unoBce a palazzo Chigi. 'I moderati siamo noi', aveva scandito il Cavaliere qualchefa. ... È il 14 luglio, perché oggi è festa in Francia Il royal look del giorno. Charlene di Monaco, in black e white, fa la guida turistica per un giorno Charlene di Monaco, tornata ai suoi doveri royal, ha sorpreso (e guidato) un gruppo di ospiti alla s ...Bacini artificiali in affanno a causa della siccità. Oltre che alla diga di Canino, dove nei giorni scorsi il Consorzio di bonifica Litorale nord è stato costretto a introdurre ...