E’ fatta per Koulibaly al Chelsea, oggi le visite mediche (Di giovedì 14 luglio 2022) E' fatta per il passaggio di Koulibaly al Chelsea: intesa totale tra i club e scambio dei contratti. Il difensore in volo verso Londra, oggi le visite mediche. Operazione da 38 milioni di euro più 2 di bonus, al giocatore 10 milioni a stagione per 5 anni. Il club di De Laurentiis, atteso nelle prossime ore a Dimaro, intanto si muove già per il sostituto: Acerbi della Lazio o Kim del Fenerbahce. Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 14 luglio 2022) E'per il passaggio dial: intesa totale tra i club e scambio dei contratti. Il difensore in volo verso Londra,le. Operazione da 38 milioni di euro più 2 di bonus, al giocatore 10 milioni a stagione per 5 anni. Il club di De Laurentiis, atteso nelle prossime ore a Dimaro, intanto si muove già per il sostituto: Acerbi della Lazio o Kim del Fenerbahce.

