Dybala: tra i silenzi dell’Inter e l’attesa della Roma, irrompe il Napoli | Primapagina (Di giovedì 14 luglio 2022) 2022-07-13 23:45:00 Fermi tutti! Un mese all’inizio della Serie A, un mese all’apertura dei giochi e per Paulo Dybala il futuro è ancora incerto. L’argentino resta senza squadra, nonostante fino a poche settimane fa l’approdo all’Inter sembrava a un passo con Marotta a confermare i contatti. Contatti che da tempo però si sono interrotti, silenzio da viale della Liberazione dove nel frattempo si è presentato Lukaku, lui sì per porre la firma che ha sancito il ritorno in nerazzurro. L’arrivo del belga e le difficoltà nel separarsi da Sanchez hanno convinto l’Inter a frenare sulla Joya, sedotta e quasi abbandonata. Si è riaperta quindi la porta per la Roma, complice anche il pressing di Mourinho che vuole un giocatore con quelle caratteristiche da piazzare alle spalle di Abraham. Dai giallorossi, ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 14 luglio 2022) 2022-07-13 23:45:00 Fermi tutti! Un mese all’inizioSerie A, un mese all’apertura dei giochi e per Pauloil futuro è ancora incerto. L’argentino resta senza squadra, nonostante fino a poche settimane fa l’approdo all’Inter sembrava a un passo con Marotta a confermare i contatti. Contatti che da tempo però si sono interrotti,o da vialeLiberazione dove nel frattempo si è presentato Lukaku, lui sì per porre la firma che ha sancito il ritorno in nerazzurro. L’arrivo del belga e le difficoltà nel separarsi da Sanchez hanno convinto l’Inter a frenare sulla Joya, sedotta e quasi abbandonata. Si è riaperta quindi la porta per la, complice anche il pressing di Mourinho che vuole un giocatore con quelle caratteristiche da piazzare alle spalle di Abraham. Dai giallorossi, ...

stebellentani : Per me, perdere Dybala che sarebbe libero a 0 perché hai in rosa Dzeko a cui tra un anno scade il contratto, sarebb… - cmdotcom : #Dybala : tra i silenzi dell' #Inter e l'attesa della #AsRoma , irrompe il #Napoli - GiovaAlbanese : Opinione personale: tra #Dybala e il #Napoli sarebbe un matrimonio perfetto. Paulo ha bisogno di un contesto import… - chefoss : RT @Moussolinho: La trattativa tra Friedkin e Dybala - Moussolinho : La trattativa tra Friedkin e Dybala -