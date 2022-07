Dybala si avvicina alla Roma: crollano le quote (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma - In attesa di conoscere il futuro di Zaniolo , la cui cessione potrebbe fornire al club le risorse necessarie per tentare l'affondo decisivo, Paulo Dybala si avvicina a grandi passi alla Roma . ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 14 luglio 2022)- In attesa di conoscere il futuro di Zaniolo , la cui cessione potrebbe fornire al club le risorse necessarie per tentare l'affondo decisivo, Paulosia grandi passi. ...

Pubblicità

CorSport : #Dybala si avvicina la #Roma: crollano le quote ?? - Rioda7__ : RT @it_inter: #Dybala si avvicina a grandi passi alla Roma CDS - cenciokcab : RT @CorSport: #Dybala si avvicina la #Roma: crollano le quote ?? - DomPepeLiberato : RT @it_inter: #Dybala si avvicina a grandi passi alla Roma CDS - Danyinter91 : RT @CorSport: #Dybala si avvicina la #Roma: crollano le quote ?? -