Dybala Roma, gli ultimi rumors danno i giallorossi come favoriti (Di giovedì 14 luglio 2022) Dybala Roma, gli ultimi rumors attorno all’attaccante argentino danno i giallorossi favoriti per il suo acquisto Chi è la squadra favorita per l’ingaggio di Paulo Dybala? I pronostici, al momento, dicono Roma. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i bookies danno favorita la squadra giallorossa per l’acquisto dell’argentino, mentre inseguono a ruota Napoli e Inter. Lontana l’ipotesi estero al momento. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 luglio 2022), gliattorno all’attaccante argentinoper il suo acquisto Chi è la squadra favorita per l’ingaggio di Paulo? I pronostici, al momento, dicono. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i bookiesfavorita la squadra giallorossa per l’acquisto dell’argentino, mentre inseguono a ruota Napoli e Inter. Lontana l’ipotesi estero al momento. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli e @OfficialASRoma pensano a #Dybala: il punto sulla situazione - mirkocalemme : Il #Napoli continua a spingere per #Dybala: ha fatto sapere ai suoi agenti che l'offerta si aggirerà sui 6M€ netti… - BoniekZibi : Dybala a Roma? Sarebbe fantastico, sia per lui che per #AsRoma - DaniloBatresi : RT @marifcinter: #Dybala,Roma e Napoli ci stanno pensando ma ci sono dei problemi: Napoli - I diritti di immagine, De Laurentiis li vuole… - 90ordnasselA : @Vinc881 Nessuna omissione, le dichiarazioni le trovi qui: -