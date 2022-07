Dybala Roma, accordo trovato! Clamorosa beffa all’Inter? (Di giovedì 14 luglio 2022) Ora la situazione si complica: i giallorossi si portano in vantaggio ma devono cedere Zaniolo. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La situazione di Dybala ha subito un’accelerazione improvvisa nella notte. Come riporta ‘Tuttomercatoweb’, i giallorossi avrebbero trovato l’accordo economico per il trasferimento del giocatore nella capitale. Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di giovedì 14 luglio 2022) Ora la situazione si complica: i giallorossi si portano in vantaggio ma devono cedere Zaniolo. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La situazione diha subito un’accelerazione improvvisa nella notte. Come riporta ‘Tuttomercatoweb’, i giallorossi avrebbero trovato l’economico per il trasferimento del giocatore nella capitale. Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli e @OfficialASRoma pensano a #Dybala: il punto sulla situazione - mirkocalemme : Il #Napoli continua a spingere per #Dybala: ha fatto sapere ai suoi agenti che l'offerta si aggirerà sui 6M€ netti… - BoniekZibi : Dybala a Roma? Sarebbe fantastico, sia per lui che per #AsRoma - infoitsport : Boniek non pensa all’Inter: «Dybala a Roma? Colpo fantastico per tutti» - infoitsport : Dybala tra Roma e Napoli: la situazione -