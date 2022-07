Dybala Inter, Zanetti: «Stiamo bene così ma le cose possono cambiare» (Di giovedì 14 luglio 2022) Dybala Inter, torna a parlare Zanetti del possibile trasferimento della Joya in nerazzurro: le dichiarazioni In un’Intervista concessa a Bolavip Argentina, Javier Zanetti è tornato a parlare dell’ipotesi Dybala per l’Inter. Dybala Inter – «Come ha detto l’ad Marotta, Dybala per noi è sempre stato un’opportunità perché è un giocatore svincolato, ma oggi l’Inter ha Lautaro, Lukaku, Correa, Dzeko e Sanchez. Abbiamo iniziato il precampionato con questi giocatori, ma questo non vuol dire che le cose non possano cambiare. In questo momento Stiamo bene così». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 luglio 2022), torna a parlaredel possibile trasferimento della Joya in nerazzurro: le dichiarazioni In un’vista concessa a Bolavip Argentina, Javierè tornato a parlare dell’ipotesiper l’– «Come ha detto l’ad Marotta,per noi è sempre stato un’opportunità perché è un giocatore svincolato, ma oggi l’ha Lautaro, Lukaku, Correa, Dzeko e Sanchez. Abbiamo iniziato il precampionato con questi giocatori, ma questo non vuol dire che lenon possano. In questo momento». L'articolo proviene da Calcio News 24.

