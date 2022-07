Dybala | assist di Zanetti al Napoli | “È un’opportunità | ma vi spiego la situazione”

(Di giovedì 14 luglio 2022) Ormai quello disembra essere il nome caldo del calciomercato. Tra le varie squadre che si sono fatte avanti per l’argentino ci sono sicuramente Roma,e Inter. Proprio i nerazzurri, però, sembrano aver messo in stand-by le trattative con la Joya. A confermarlo è stato proprio il vice presidente dell’Inter, Javierche, intervistato da Bolavip Argentina, si è espresso così sulla-Inter: “è sempre statain quanto free agent ma ad oggi l’Inter in attacco è al completo. Con il ritorno di Lukaku e con Lautaro, Correa, Dzeko e Sanchez stiamo bene così“ FOTO: Getty – PauloArgentinaParole che si allineano a quanto detto in conferenza stampa dall’Amministratore delegato neroazzurro, ...

Intanto però Dembélé, dopo 150 partite in blaugrana (32 gol e 34) ha fatto pace con la realtà. Resta e scommette sulla sua ripresa: i fuoriclasse sulla carta non se li prende più nessuno, ...deve solo difendere il suo talento'. Infine spazio anche a Di Maria per cui Menotti spende ... Vedrete anche alla Juve, lo valuteremo per glie la generosità'. Due campioni che condividono ... Gds – Dybala, ora c’è il sì all’Inter: troppo tardi Assist Sanchez: ha detto che… Come riportato da calciomercato.it Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ha rilasciato un'intervista a ''Bolavip argentina'' ribadendo le stesse parole del ds Marotta sul calciomercato.Menotti, ex ct dell'Argentina, vincitore del Mondiale del 1978, si è soffermato in un'intervista sui connazionali Dybala e Di Maria ...