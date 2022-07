Draghi si è dimesso dopo lo strappo M5s | ' Venuto meno il patto stilato con gli italiani'

(Di giovedì 14 luglio 2022) Il Senato ha approvato la fiducia chiesta dal Governo sul Dl Aiuti nel testo già votato dalla Camera. L'aula ha approvato con 172 sì, 39 no e nessun astenuto e costituisce anche il via libera ...

TgLa7 : ??????#DRAGHI SI E' DIMESSO?????? - martaottaviani : ***#Draghi si è dimesso E' stanco di avere a che fare con persone poco serie. E io o capisco - trash_italiano : ?? Mario Draghi si è dimesso: “voglio annunciarvi che questa sera rassegnerò le mie dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica”. - salvatoremero12 : RT @lvoir: #Draghi si è dimesso .. oggi festeggiamo noi il #14luglio - FBelladone : RT @DebFraRom1: Il Presidente del Consiglio Mario Draghi si è dimesso. Siamo un paese destinato al fallimento e ce lo meritiamo tutto. #Dra… -

Pubblichiamo il discorso con cui Marioha annunciato le sue dimissioni dalla carica di presidente del Consiglio Buonasera a tutti, Voglio annunciarvi che questa sera rassegnerò le mie dimissioni nelle mani del Presidente della ......48annuncia al Cdm: "Mi dimetto, la maggioranza non c'è più" 18:38 È iniziato il Consiglio dei ministri 17:58non si è: riflette 16:51 Conte: "Pagina scritta ieri responsabilità ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il magazine che racconta le storie più condivise e chiacchierate sui social media e genera discussione attorno ai grandi temi dell’attualità.