Draghi si dimette | ' È venuto meno il patto di unità nazionale' Mattarella | vada alle Camere

Pubblicità

ivanscalfarotto : Il M5S vuole la #crisidigoverno? Bene: glielo spieghiamo @TeresaBellanova, @elenabonetti e io come si fa: si lascia… - ilpost : +++ Draghi si dimette +++ La presidenza del Consiglio ha diffuso un comunicato annunciando le dimissioni di Draghi: - DavidPuente : David: «Agosto al mare! Finalmente un po' di vacanze!» Chat di redazione: «Draghi si dimette!» David: «Le inventa… - Mimi_Wave : RT @StefanoGuerrera: l’integrità di #Draghi che si dimette senza fare manfrine la dice lunga sull’occasione che stiamo perdendo. Mario Drag… - GilardiNad : RT @MassimoFranchi: Mentre Draghi si dimette nel paese reale si registra il record di età di un morto sul lavoro: 77 anni. 'Stava lavorando… -

Proporre tra tre mesi la grande alleanza con il M5S che oggi hanno fatto cadere il Governosarebbe un suicidio politico. Ma presentarsi senza i pentastellati sarebbe alle elezioni anticipate ......segretario del Pd 'l'Italia ha bisogno di stare con la forza di una maggioranza particolare e unica come quella che sta guidando il Paese e con una personalità forte come quella del presidente...La decisione del premier Mario Draghi di dimettersi domina le aperture dei siti del principali giornali europei, dalla Bbc a Le Figaro, dalla Süddeutsche Zeitung a El Paìs.ROMA - Ora è ufficiale: in Italia è crisi di Governo. Mario Draghi ha infatti annunciato la volontà di dimettersi questa sera, quando per la seconda volta in giornata incontrerà il presidente della Re ...