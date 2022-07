Draghi sale al Colle per le dimissioni | Mattarella le respinge | vada alle Camere

(Di giovedì 14 luglio 2022) Dl Aiuti, passa la fiducia in Senato: il M5s non vota. Il commento del premier: 'E' venuto meno il patto di fiducia alla base dell'azione di ...

Pubblicità

NicolaPorro : ?? ULTIMA ORA ?? L'annuncio di #Draghi: 'Mi dimetto': ecco le sue frasi?? - NicolaPorro : ?? ULTIMA ORA ?? Colpo di scena, #Mattarella respinge le #dimissioni di #Draghi?? - Corriere : ?? Se l’M5S non vota con la maggioranza, oggi Draghi sale al Quirinale: governo verso la crisi - SweetSk1996 : Fatemi capire, il Senato conferma comunque la fiducia anche senza i voti del #M5S, #Draghi annulla CDM, sale al… - MontanaGiacomo : RT @007Vincentxx: #crisidigoverno #Draghi ancora una volta sale al #Quirinale da #Mattarella ?????? -

Quando Marioal Colle, la Borsa di Milano è in caduta libera, vicina a cedere il 4% (a fine giornata si ferma a un altrettanto pesante - 3,4%). Lo spread tra i Btp e i Bund tedeschi è a 217 punti, in ...Dl Aiuti, passa la fiducia in Senato: il M5s non vota. Il commento del premier: 'E' venuto meno il patto di fiducia alla base dell'azione di ...Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha respinto le dimissioni del premier Mario Draghi e ha invitato il Presidente del Consiglio a presentarsi al Parlamento.Dimissioni. Alla fine lo spettro dell'addio di Mario Draghi a Palazzo Chigi prende corpo dopo una lunghissima giornata che - dal voto al Senato con lo strappo dei 5 Stelle al faccia a ...