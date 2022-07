Dove vedere Italia-Islanda, seconda giornata degli Europei di calcio femminile (Di giovedì 14 luglio 2022) Questa sera, giovedì 14 luglio, si giocherà la partita Italia-Islanda, match valido per la seconda giornata del girone D degli Europei di calcio femminile 2022. Le azzurre, dopo la figuraccia rimediata nella partita d’esordio contro la Francia, sono chiamate a un pronto riscatto. I tre punti nella sfida odierna sono fondamentali, in quanto manterrebbero ancora in corsa la Nazionale azzurra per la qualificazione ai quarti di finale, a cui accedono soltanto le prime due classificate di ogni girone. Le avversarie delle azzurre sono reduci dal pareggio contro il Belgio (1-1 il risultato finale). Di seguito le informazioni su come e Dove vedere Italia-Islanda degli ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 14 luglio 2022) Questa sera, giovedì 14 luglio, si giocherà la partita, match valido per ladel girone Ddi2022. Le azzurre, dopo la figuraccia rimediata nella partita d’esordio contro la Francia, sono chiamate a un pronto riscatto. I tre punti nella sfida odierna sono fondamentali, in quanto manterrebbero ancora in corsa la Nazionale azzurra per la qualificazione ai quarti di finale, a cui accedono soltanto le prime due classificate di ogni girone. Le avversarie delle azzurre sono reduci dal pareggio contro il Belgio (1-1 il risultato finale). Di seguito le informazioni su come e...

Pubblicità

rtl1025 : ???? Top 3 @sangiovann1 - 3 principi per i quali vale la pena lottare? ?? - 3 luoghi dove sogni di esibirti? ?? - 3 ma… - GucciSeal : @matteotosatto_ se vuoi potresti andare in un negozio vicino dove vendono telefoni, e vedere se hanno uno stand esp… - r_casale : @MaurilioVitto Non riesco a non vedere lo schifo che abbiamo intorno con distacco, a essere super partes, osservo d… - _DraftPunk_ : @disinformatico @agnosticIT @VinnieVegaPF @ciquta Lo so che tu vivi in Svizzera, dove fortunatamente c'è il nuclear… - claudeger55 : RT @ettoreb74: Bene adesso raffrontiamo le due figure precedenti (contagi e decessi nell’ultimo mese e da inizio 2022) con l’Italia dove ad… -