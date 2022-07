Dopo questa (bella) condivisione con il suo pubblico, l'attrice ha rimosso il post. «Non voglio pietismo o compassione» (Di giovedì 14 luglio 2022) Solo un paio di giorni fa Matilda de Angelis aveva deciso di mostrare al suo pubblico una sua parte più nascosta e profondamente personale riguardante il suo soffrire di ansia. Ora, però, l’attrice ha deciso di rimuovere il post. «Trovo fastidioso ma inevitabile come qualsiasi giornale o testata di qualsivoglia tipo possa prendere un mio post senza nessun tipo di consenso e farne un articolo da clickbait», ha spiegato sulle sue story. Lo stile di Matilda De Angelis guarda le foto Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di giovedì 14 luglio 2022) Solo un paio di giorni fa Matilda de Angelis aveva deciso di mostrare al suouna sua parte più nascosta e profondamente personale riguardante il suo soffrire di ansia. Ora, però, l’ha deciso di rimuovere il. «Trovo fastidioso ma inevitabile come qualsiasi giornale o testata di qualsivoglia tipo possa prendere un miosenza nessun tipo di consenso e farne un articolo da clickbait», ha spiegato sulle sue story. Lo stile di Matilda De Angelis guarda le foto Leggi anche ...

Pubblicità

rtl1025 : ?? L'attesa è finita, questa sera '#Tuttoaccade' con @AmorosoOF a #SanSiro! Dopo un percorso lungo condiviso insiem… - vaticannews_it : Che tipo di mondo vogliamo per noi stessi e per coloro che verranno dopo di noi? È questa la cruciale domanda che a… - riotta : Cluster di galassie #SMACS0723 come appariva 4,6 miliardi di anni or sono. Secondo @NASA le galassie più antiche de… - KrystallDreamer : Immagina rientrare al lavoro dopo una settimana di Covid, con i tuoi pensieri, ansie e preoccupazioni, e sentirti u… - _stormborn_x : questa palesemente la mia espressione appena dopo aver finito un edit -