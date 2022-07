Dopo Koulibaly il Napoli lavora al sostituto: c’è un favorito (Di giovedì 14 luglio 2022) Come riporta Calciomercato.com, Dopo sette anni il Napoli non potrà più contare sul suo centrale difensivo più forte Kalidou Koulibaly, che ha già lasciato l’Italia in direzione Londra sponda Blues. Il senegalese effettuerà domani le visite mediche e sarà un nuovo giocatore del Chelsea. Contratto di cinque anni a circa 10 milioni di euro mentre al Napoli andranno 38 milioni più 2 di bonus. Questa entrata economica servirà alla famiglia De Laurentis e a tutta la dirigenza partenopea per riuscire a trovare un erede che sia all’altezza di sostituire le grandiose prestazioni che ha fornito la colonna senegalese in queste sette lunghe stagioni. L’addio di Koulibaly fa molto rumore sotto il Vesuvio e l’umore della piazza non è dei migliori ,ma non c’è da sorprendersi se il difensore abbia optato per ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 14 luglio 2022) Come riporta Calciomercato.com,sette anni ilnon potrà più contare sul suo centrale difensivo più forte Kalidou, che ha già lasciato l’Italia in direzione Londra sponda Blues. Il senegalese effettuerà domani le visite mediche e sarà un nuovo giocatore del Chelsea. Contratto di cinque anni a circa 10 milioni di euro mentre alandranno 38 milioni più 2 di bonus. Questa entrata economica servirà alla famiglia De Laurentis e a tutta la dirigenza partenopea per riuscire a trovare un erede che sia all’altezza di sostituire le grandiose prestazioni che ha fornito la colonna senegalese in queste sette lunghe stagioni. L’addio difa molto rumore sotto il Vesuvio e l’umore della piazza non è dei migliori ,ma non c’è da sorprendersi se il difensore abbia optato per ...

Pubblicità

mirkocalemme : #Koulibaly aveva la legittima ambizione di chiudere la carriera in un top club ed è giusto che il #Napoli lo lasci… - anperillo : #Kim ha gran fisico, è forte di testa, bravo nelle chiusure e in fase d’impostazione. I 25 anni di età potrebbero u… - capuanogio : Il dopo #Koulibaly consegna ad #ADL un tesoretto da 50 milioni tra soldi incassati dal #Chelsea e stipendio risparm… - infoitsport : Napoli, il coreano Kim Min-Jae primo nome per il dopo Koulibaly. Acerbi una delle alternative - sportli26181512 : Dybala, ora De Laurentiis studia il blitz. Inter, che attesa. E la Roma ci pensa: Dybala, ora De Laurentiis studia… -