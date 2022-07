Dopo il voto al Senato si è aperta la crisi di governo. Il Draghi bis e il voto anticipato: ecco gli scenari e il ruolo del Colle (Di giovedì 14 luglio 2022) E adesso che cosa fa Mario Draghi? Accetterà di andare dritto, come un pezzo di Parlamento gli chiede e probabilmente come auspica pure il Quirinale? O getterà la spugna aprendo le porte a un voto anticipato di qualche mese rispetto alla scadenza naturale della legislatura? Ora che la fiducia posta sul decreto Aiuti è stata approvata con 172 voti, ma senza quelli del Movimento 5 stelle, la crisi politica è ufficialmente aperta. Dopo che Giuseppe Conte ha mantenuto quanto aveva già annunciato nelle ultime ore, e cioè che i suoi Senatori non avrebbero votato la fiducia all’esecutivo, adesso tocca al premier fare la sua mossa. Subito Dopo il voto, infatti, Draghi ha annullato il Consiglio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) E adesso che cosa fa Mario? Accetterà di andare dritto, come un pezzo di Parlamento gli chiede e probabilmente come auspica pure il Quirinale? O getterà la spugna aprendo le porte a undi qualche mese rispetto alla scadenza naturale della legislatura? Ora che la fiducia posta sul decreto Aiuti è stata approvata con 172 voti, ma senza quelli del Movimento 5 stelle, lapolitica è ufficialmenteche Giuseppe Conte ha mantenuto quanto aveva già annunciato nelle ultime ore, e cioè che i suoiri non avrebbero votato la fiducia all’esecutivo, adesso tocca al premier fare la sua mossa. Subitoil, infatti,ha annullato il Consiglio ...

CarloCalenda : Vi chiederanno il voto utile (per loro), dopo una legislatura in cui è stato del tutto inutile. Contano sul vostro… - Agenzia_Ansa : FLASH | Il premier Draghi ha lasciato Palazzo Chigi subito dopo voto al Senato su dl aiuti per recarsi al Quirinale. #ANSA - Antonio_Tajani : La decisione del #M5S di non partecipare domani al voto di fiducia sul #DLAiuti è un atto di grave irresponsabilità… - Alelore76 : @brusco_sandro Ero per il voto dopo la caduta del Conte 1, figuriamoci ora. - EugenioCardi : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Il premier Draghi ha lasciato Palazzo Chigi subito dopo voto al Senato su dl aiuti per recarsi al Quirinale. #ANSA -