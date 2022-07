Pubblicità

PietroDeidda5 : - miozzia_ruri : RT @DirtyHa39476685: Dopo aver cagato sulla costituzione soprattutto negli ultimi 2 anni, le facce da culo del PD ci fanno sapere che 'ripa… - BeatriciLindra : RT @DirtyHa39476685: Dopo aver cagato sulla costituzione soprattutto negli ultimi 2 anni, le facce da culo del PD ci fanno sapere che 'ripa… - GaleazzoLorenzo : RT @DirtyHa39476685: Dopo aver cagato sulla costituzione soprattutto negli ultimi 2 anni, le facce da culo del PD ci fanno sapere che 'ripa… - DirtyHa39476685 : Dopo aver cagato sulla costituzione soprattutto negli ultimi 2 anni, le facce da culo del PD ci fanno sapere che 'r… -

Leggilo.org

Proseguono le indiscrezioni sul cast del Grande Fratello Vip 7 .le opinioniste ( Sonia Bruganelli e Orietta Berti ), si prosegue con forza verso l'... in arte. Il presunto cast del GF ......di. Antonella e Luca nel cast del GFVip 7 Grande Fratello Vip, il papabile cast In queste settimane sono usciti tantissimi nomi. Alcuni papabili, altri improbabili, molti smentiti.... Dopo Cicciolina arriva lei in politica dal mondo degli adulti