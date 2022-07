Don Matteo 12 settima puntata: trama e anticipazioni 14 luglio 2022 (Di giovedì 14 luglio 2022) DON Matteo 12 settima puntata. L’amatissima fiction con Terence Hill torna in onda in replica su Rai 1 giovedì 14 luglio 2022. Ecco di seguito trama e anticipazioni sulla settima puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Don Matteo 12 trama episodio 7 Non rubare. Don Matteo trova il cadavere di una donna per il cui funerale arriva a Spoleto la figlia sedicenne, Alice. Secondo la ragazza, la madre era giunta nella cittadina in cerca della propria sorella gemella: una figlia che, la donna riteneva esserle stata rubata sedici anni prima. Mentre Anna cerca di fare chiarezza sui suoi sentimenti per Sergio, Nino ed Elisa litigano a causa dell’arrivo di Eugenio Nardi, il padre ... Leggi su cubemagazine (Di giovedì 14 luglio 2022) DON12. L’amatissima fiction con Terence Hill torna in onda in replica su Rai 1 giovedì 14. Ecco di seguitosulla. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Don12episodio 7 Non rubare. Dontrova il cadavere di una donna per il cui funerale arriva a Spoleto la figlia sedicenne, Alice. Secondo la ragazza, la madre era giunta nella cittadina in cerca della propria sorella gemella: una figlia che, la donna riteneva esserle stata rubata sedici anni prima. Mentre Anna cerca di fare chiarezza sui suoi sentimenti per Sergio, Nino ed Elisa litigano a causa dell’arrivo di Eugenio Nardi, il padre ...

Pubblicità

ParrocchiaF : RT @pregaudio: Vangelo del 14 Luglio 2022: Matteo 11,28-30 con il commento di don Franco Mastrolonardo - donMimmo : RT @pregaudio: Vangelo del 14 Luglio 2022: Matteo 11,28-30 con il commento di don Franco Mastrolonardo - donvitorap : RT @DonVitoColoured: Ahahah grande don Matteo I tre vecchi fanno Scherzi scemi li ha mandato a far Rosario e litanie per punizione, io fare… - donvitorap : RT @DonVitoColoured: Tutti sono destinati alla solitudine...nella tomba siamo soli...ha ragione don Matteo SONO DOVE DEVO ESSERE non devi e… - pregaudio : Vangelo del 14 Luglio 2022: Matteo 11,28-30 con il commento di don Franco Mastrolonardo -