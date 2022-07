Domenica al Lido Varca d’Oro di Varcaturo il concerto di James Senese (Di giovedì 14 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiVarcaturo (Na) – Nel pubblico non si placa l’onda magnetica provocata dal concerto degli INCOGNITO che venerdì 8 luglio hanno scelto il Lido Varca d’Oro di Varcaturo per aprire il tour italiano. E così dopo l’acid-jazz venato di funk & soul della band di Bluey ecco nuovamente un suono oceanico ammarare sulla costa domitio-flegrea: Domenica 17 luglio dalle 21.30 è il turno di James Senese. Il musicista napoletano (sassofonista e cantante) nato nel quartiere periferico di Miano all’epifania del 1945, che da sessant’anni attraversa il vortice rhythm’n’blues/beat/jazz/scat/afro/rock/popolare tra canzoni-manifesto e suite strumentali inarrestabili sarà protagonista sul palco per un viaggio senza rete e senza ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 14 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutituro (Na) – Nel pubblico non si placa l’onda magnetica provocata daldegli INCOGNITO che venerdì 8 luglio hanno scelto ildituro per aprire il tour italiano. E così dopo l’acid-jazz venato di funk & soul della band di Bluey ecco nuovamente un suono oceanico ammarare sulla costa domitio-flegrea:17 luglio dalle 21.30 è il turno di. Il musicista napoletano (sassofonista e cantante) nato nel quartiere periferico di Miano all’epifania del 1945, che da sessant’anni attraversa il vortice rhythm’n’blues/beat/jazz/scat/afro/rock/popolare tra canzoni-manifesto e suite strumentali inarrestabili sarà protagonista sul palco per un viaggio senza rete e senza ...

