Diventare insegnanti nuova riforma, percorso universitario abilitante da 60 CFU: ci sarà il test di ingresso selettivo?

Il sistema di formazione iniziale e accesso al ruolo nella scuola secondaria di primo e secondo grado, delineato dal D.lgs. 59/2017, è stato modificato dal DL n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022. percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione.

