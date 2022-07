Dimissioni Draghi, Tajani: “Complimenti a M5S, crisi governo da irresponsabili” (Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) – Con le Dimissioni di Draghi arrivano i “Complimenti al M5S per aver fatto questo guaio mentre c’è una crisi in corso, la guerra è ai confini dell’Europa, la Borsa già è crollata oggi, lo spread è salito e c’è un’impennata dei prezzi delle materie prime. E’ da irresponsabili aver provocato questo caso, con un’arroganza e ricatti inaccettabili”. Ad affermarlo è il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani commentando le Dimissioni annunciate dal premier a margine della festa nazionale francese a Palazzo Farnese. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) – Con lediarrivano i “al M5S per aver fatto questo guaio mentre c’è unain corso, la guerra è ai confini dell’Europa, la Borsa già è crollata oggi, lo spread è salito e c’è un’impennata dei prezzi delle materie prime. E’ daaver provocato questo caso, con un’arroganza e ricatti inaccettabili”. Ad affermarlo è il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antoniocommentando leannunciate dal premier a margine della festa nazionale francese a Palazzo Farnese. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Pubblicità

TgLa7 : ????#Governo: #Mattarella respinge dimissioni di #Draghi ???? - you_trend : ?? #BREAKING #Draghi rassegnerà le dimissioni questa sera - Giorgiolaporta : Non esiste 'esco dall'aula ma poi rientro', 'galleggio ma non affondo' etc. Se domani in #Senato il #Governo non ot… - apaeli : RT @LiveSpinoza: Draghi annuncia le dimissioni: 'La sapete quella del banchiere che si è rotto il cazzo?' [@rostokkio] - Rayback : ??Le dimissioni di #Draghi congelate? Rimandato alle camere da Penna Bianca #Mattarella per una migliore valutazione… -