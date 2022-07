Dimissioni Draghi, Renzi: “Noi al lavoro per governo Draghi-Bis” (Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) – “Draghi ha fatto bene, rispettando le Istituzioni: non si fa finta di nulla dopo il voto di oggi. I grillini hanno fatto male al Paese anche stavolta. Noi lavoriamo per un Draghi-Bis da qui ai prossimi mesi per finire il lavoro su PNRR, legge di Bilancio e situazione ucraina”. Così Matteo Renzi su Twitter, dopo l’annuncio delle Dimissioni da parte di Mario Draghi. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) – “ha fatto bene, rispettando le Istituzioni: non si fa finta di nulla dopo il voto di oggi. I grillini hanno fatto male al Paese anche stavolta. Noi lavoriamo per un-Bis da qui ai prossimi mesi per finire ilsu PNRR, legge di Bilancio e situazione ucraina”. Così Matteosu Twitter, dopo l’annuncio delleda parte di Mario. L'articolo proviene da Italia Sera.

