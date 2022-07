Dimissioni Draghi, Renzi: “Noi al lavoro per governo Draghi-Bis” (Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) – “Draghi ha fatto bene, rispettando le Istituzioni: non si fa finta di nulla dopo il voto di oggi. I grillini hanno fatto male al Paese anche stavolta. Noi lavoriamo per un Draghi-Bis da qui ai prossimi mesi per finire il lavoro su PNRR, legge di Bilancio e situazione ucraina”. Così Matteo Renzi su Twitter, dopo l’annuncio delle Dimissioni da parte di Mario Draghi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) – “ha fatto bene, rispettando le Istituzioni: non si fa finta di nulla dopo il voto di oggi. I grillini hanno fatto male al Paese anche stavolta. Noi lavoriamo per un-Bis da qui ai prossimi mesi per finire ilsu PNRR, legge di Bilancio e situazione ucraina”. Così Matteosu Twitter, dopo l’annuncio delleda parte di Mario. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

