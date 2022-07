Dimissioni Draghi, Meloni: “Ora dare libertà ai cittadini di votare” (Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) – “Niente scherzi, questa legislatura è finita”. Così Giorgia Meloni, parlando alla Festa dei Patrioti a Palombara Sabina, dopo l’annuncio delle Dimissioni da parte di Mario Draghi. “Abbiamo sentito parlare di responsabilità, e ne sentiremo parlare nei prossimi giorni. Noi siamo gli unici responsabili, che hanno tenuto fede agli impegni presi” sottolinea. “Di che colore sarà il nuovo governo non lo sappiamo, tenteranno di capire se c’è un’altra maggioranza”, dice la leader di Fdi. “Era inevitabile che i compromessi sarebbero stati fatti al ribasso”, aggiunge sempre sul tema del governo. Per Meloni “è ora di dare libertà ai cittadini di votare. Dobbiamo chiedere al Capo dello Stato che questo Parlamento venga sciolto, l’art. 88 della ... Leggi su italiasera (Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) – “Niente scherzi, questa legislatura è finita”. Così Giorgia, parlando alla Festa dei Patrioti a Palombara Sabina, dopo l’annuncio delleda parte di Mario. “Abbiamo sentito parlare di responsabilità, e ne sentiremo parlare nei prossimi giorni. Noi siamo gli unici responsabili, che hanno tenuto fede agli impegni presi” sottolinea. “Di che colore sarà il nuovo governo non lo sappiamo, tenteranno di capire se c’è un’altra maggioranza”, dice la leader di Fdi. “Era inevitabile che i compromessi sarebbero stati fatti al ribasso”, aggiunge sempre sul tema del governo. Per“è ora diaidi. Dobbiamo chiedere al Capo dello Stato che questo Parlamento venga sciolto, l’art. 88 della ...

you_trend : ?? #BREAKING #Draghi rassegnerà le dimissioni questa sera - Giorgiolaporta : Non esiste 'esco dall'aula ma poi rientro', 'galleggio ma non affondo' etc. Se domani in #Senato il #Governo non ot… - repubblica : Cdm, #Draghi annuncia: 'Stasera rassegnerò le dimissioni. Maggioranza di unità nazionale non c'è più'… - CanciAbo : RT @dariodivico: Confindustria Vicenza su dimissioni Draghi: Disastro causato da scelleratezza dell'unico partito sempre al Governo, che au… - e_zarlenga : RT @GiorgiaMeloni: Con le #dimissioni di #Draghi per @FratellidItalia questa legislatura è finita. Daremo battaglia affinché si restituisca… -