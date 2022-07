Dimissioni Draghi, il Pd: «Crisi gravissima». Letta: «Abbiamo 5 giorni per lavorare alla fiducia» (Di giovedì 14 luglio 2022) Iniziano ad arrivare i commenti a caldo dei partiti sulla decisione del presidente del Consiglio Mario Draghi di salire al Colle per rassegnare le Dimissioni. Il Partito democratico ha rilasciato una nota in cui ha scritto: «Ora solo al lavoro perché mercoledì alle Camere si ricrei la maggioranza e il governo Draghi possa ripartire. Il Paese – scrivono i dem – piomba in una Crisi gravissima che non può permettersi». Il segretario del partito, Enrico Letta, ha detto: «Ora ci sono 5 giorni per lavorare affinché il Parlamento confermi la fiducia al governo Draghi e l’Italia esca il più rapidamente possibile dal drammatico avvitamento nel quale sta entrando in queste ore». Durante il Cdm, il ministro del Lavoro Andrea ... Leggi su open.online (Di giovedì 14 luglio 2022) Iniziano ad arrivare i commenti a caldo dei partiti sulla decisione del presidente del Consiglio Mariodi salire al Colle per rassegnare le. Il Partito democratico ha rilasciato una nota in cui ha scritto: «Ora solo al lavoro perché mercoledì alle Camere si ricrei la maggioranza e il governopossa ripartire. Il Paese – scrivono i dem – piomba in unache non può permettersi». Il segretario del partito, Enrico, ha detto: «Ora ci sono 5peraffinché il Parlamento confermi laal governoe l’Italia esca il più rapidamente possibile dal drammatico avvitamento nel quale sta entrando in queste ore». Durante il Cdm, il ministro del Lavoro Andrea ...

Pubblicità

you_trend : ?? #BREAKING #Draghi rassegnerà le dimissioni questa sera - Giorgiolaporta : Non esiste 'esco dall'aula ma poi rientro', 'galleggio ma non affondo' etc. Se domani in #Senato il #Governo non ot… - meb : Il Movimento Cinque Stelle è stato ed è ancora oggi la causa dei principali problemi della politica italiana. Aver… - MarcelUnzueta : Nel giorno del compleanno di Giulio Cesare,Giuseppe Conte(M5s)pugnala il PM Mario Draghi,che si dimette e va dal Pr… - AllaSalute : RT @DarkLadyMouse: Mattarella respinge le dimissioni di Draghi: 'M'hanno obbligato a resta' ar Quirinale e mo' tu te pensi de potemme smoll… -