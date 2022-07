Dimaro | ecco quando arriverà De Laurentiis

Pubblicità

spiegati gli addii ormai prossimi degli attuali ministri della difesa della nostra massima ... tanto da sbarcare ieri sera a Londra senza neppure passare da(sede del ritiro del Napoli). ...Se ne parlerà dopo. Per Acerbi solo il suo agente ha fretta. Ci sono anche Becao e Bailly Pedullà su Sportitalia dice che il Napoli non ha fretta per il difensore centrale.che cosa ...Il presidente non riuscirà ad arrivare in tempo per l'amichevole, ma si dovrebbe vedere verso ora di cena direttamente all'Hotel Rosatti.Il presidente non riuscirà ad arrivare in tempo per l'amichevole, ma si dovrebbe vedere verso ora di cena direttamente all'Hotel Rosatti.