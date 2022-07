Dieselgate - Corte Ue | I dispositivi per la manipolazione delle emissioni sono sempre illegali

(Di giovedì 14 luglio 2022) Ladi Giustizia dell'Unione europea interviene ancora una volta sulla questione deiper lainquinanti, confermando le precedenti pronunce sull'tà dei software dei veicoli Volkswagen oggetto dell'ormai famoso scandalo del. In particolare, il tribunale è stato interpellato dallasuprema austriaca e dai tribunali regionali di Eisenstadt e Klagenfurt per avere un parere sucause promosse in Austria da alcuni acquirenti che hanno chiesto l'annullamento dei contratti di compravendita, sottoscritti tra il 2011 e il 2013. Software illegale. La questione è legata, in particolare, al concetto di intervallo termico. Secondo i giudici austriaci, il software garantisce ...

Agenzia ANSA

E ladi Giustizia di Strasburgo ha da poco condannato l'Italia proprio per questo: per aver ... Il ha imboccato un vicolo cieco dalin avanti, e oggi anche molti produttori hanno ...Per questi fatti, tre dipendenti di Fca sono in attesa di processo: uno di essi è Sergio Pasini, manager di Vm Motori, che venne inizialmente arrestato dai carabinieri e poi liberato dallad'... Dieselgate: Corte Ue, possibile risoluzione contratto vendita - Norme e Istituzioni Il massimo tribunale comunitario interviene ancora una volta sulla questione dei sistemi elettronici di gestione delle "finestre termiche" e fornisce un proprio parere in merito ad alcune istanze di a ..."Un software installato su veicoli diesel che, a temperature ordinarie e per la maggior parte dell'anno, riduce l'efficacia del sistema di controllo delle emissioni costituisce un impianto di manipola ...