Di Marzio: «se non chiude Kim, il Napoli è forte su Diallo del Psg» (Di giovedì 14 luglio 2022) Gianluca Di Marzio: Il Napoli sta facendo di tutto per prendere il sudcoreano Kim (che ha avuto l’ok ufficiale di Luciano Spalletti stasera dopo l’amichevole vinta 10-0 contro l’Anaune). Il Napoli sta cercando di recuperare terreno su Kim. Il Rennes è in vantaggio. Bisogna trattare con il giocatore. Se non si si dovesse arrivare a Kim, l’altra carta è Diallo che piaceva anche al Milan. Il Napoli ha avuto i contatti col Psg, sta trattando col giocatore perché guadagna tanto. Col Psg non ci sono problemi. Il Napoli ha provato anche col Dortmund. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 14 luglio 2022) Gianluca Di: Ilsta facendo di tutto per prendere il sudcoreano Kim (che ha avuto l’ok ufficiale di Luciano Spalletti stasera dopo l’amichevole vinta 10-0 contro l’Anaune). Ilsta cercando di recuperare terreno su Kim. Il Rennes è in vantaggio. Bisogna trattare con il giocatore. Se non si si dovesse arrivare a Kim, l’altra carta èche piaceva anche al Milan. Ilha avuto i contatti col Psg, sta trattando col giocatore perché guadagna tanto. Col Psg non ci sono problemi. Ilha provato anche col Dortmund. L'articolo ilsta.

Pubblicità

GiovaQuez : 'Capisco le tue difficoltà, spero in un tuo ripensamento, meglio parlamentarizzare la crisi per trasparenza'. Quest… - pietroraffa : == Di Marzio:'Il Milan è sempre più vicino a De Ketelaere. Non c'è ancora l'accordo definitivo, ma si sta lavorando… - The_spiazel_one : @DiMarzio @sscnapoli Signor di Marzio perché non ha parlato del rennes che ha pagato la clausola?? - napolista : Di Marzio: «se non chiude Kim, il Napoli è forte su Diallo del Psg» «Il club deve trattare col sudcoreano per supe… - The__Worm91 : @Torrenapoli1 Di Marzio ha detto che il Rennes ha offerto 19 mln non ha pagato la clausola -