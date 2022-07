Di Marzio: «se non chiude Kim, il Napoli è forte su Diallo del Psg (c’è da trattare l’ingaggio)» (Di giovedì 14 luglio 2022) Gianluca Di Marzio: Il Napoli sta facendo di tutto per prendere il sudcoreano Kim (che ha avuto l’ok ufficiale di Luciano Spalletti stasera dopo l’amichevole vinta 10-0 contro l’Anaune). Il Napoli sta cercando di recuperare terreno su Kim. Il Rennes è in vantaggio. Bisogna trattare con il giocatore. Se non si si dovesse arrivare a Kim, l’altra carta è Diallo che piaceva anche al Milan. Il Napoli ha avuto i contatti col Psg, sta trattando col giocatore perché guadagna tanto. Col Psg non ci sono problemi. Diallo ha 26 anni, è francese naturalizzato senegalese (come Koulibaly), è al Psg da tre stagioni. Non è titolare. Fu acquistato dal Borussia Dortmund dove ha giocato una sola stagione. Nella Nazionale senegalese ha giocato 15 partite e ha segnato due gol. Nessuna rete ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 14 luglio 2022) Gianluca Di: Ilsta facendo di tutto per prendere il sudcoreano Kim (che ha avuto l’ok ufficiale di Luciano Spalletti stasera dopo l’amichevole vinta 10-0 contro l’Anaune). Ilsta cercando di recuperare terreno su Kim. Il Rennes è in vantaggio. Bisognacon il giocatore. Se non si si dovesse arrivare a Kim, l’altra carta èche piaceva anche al Milan. Ilha avuto i contatti col Psg, sta trattando col giocatore perché guadagna tanto. Col Psg non ci sono problemi.ha 26 anni, è francese naturalizzato senegalese (come Koulibaly), è al Psg da tre stagioni. Non è titolare. Fu acquistato dal Borussia Dortmund dove ha giocato una sola stagione. Nella Nazionale senegalese ha giocato 15 partite e ha segnato due gol. Nessuna rete ...

