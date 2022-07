Di Marzio: «Dybala? È tutto fermo. Dipende da lui, se ridurrà le sue pretese» (Di giovedì 14 luglio 2022) Gianluca Di Marzio su Paulo Dybala che al momento è ancora senza squadra. Ufficialmente conteso da Inter, Napoli e Roma. In realtà però non c’è nulla di concreto e non si capisce se qualcosa potrà cambiare a breve. «L’Inter è concentrata soprattutto su Bremer. Roma e Napoli ci stanno pensando anche se stanno arrivando smentite. Zaniolo non è vicino a una cessione. Dybala può arrivare lo stesso? Dipende da quanto Paulo è disposto a sacrificarsi economicamente. Dipenderà molto da quanto il calciatore ha voglia di mettersi a gioco. Se ridurrà le sue pretese, Napoli e Roma potranno scendere in campo. Fino a questo momento non lo hanno ancora fatto». L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 14 luglio 2022) Gianluca Disu Pauloche al momento è ancora senza squadra. Ufficialmente conteso da Inter, Napoli e Roma. In realtà però non c’è nulla di concreto e non si capisce se qualcosa potrà cambiare a breve. «L’Inter è concentrata sopratsu Bremer. Roma e Napoli ci stanno pensando anche se stanno arrivando smentite. Zaniolo non è vicino a una cessione.può arrivare lo stesso?da quanto Paulo è disposto a sacrificarsi economicamente.rà molto da quanto il calciatore ha voglia di mettersi a gioco. Sele sue, Napoli e Roma potranno scendere in campo. Fino a questo momento non lo hanno ancora fatto». L'articolo ilNapolista.

