Di Lorenzo: tutti in piedi per il nuovo capitano del Napoli (Di giovedì 14 luglio 2022) Giovanni Di Lorenzo è il nuovo capitano del Napoli, l’indicazione arriva dalla prima amichevole del Napoli a Dimaro. Gli azzurri vincono 10-0 contro i dilettanti della Bassa Anaunia, una sgambata utile per prendere la condizione migliore, ma anche per godersi le prime magie di Kvaratskhelia a segno con una doppietta ed un assist. C’era tanta curiosità di capire chi sarebbe stato il nuovo capitano degli azzurri dopo l’addio di Koulibaly passato al Chelsea. Alla fine la scelta è ricaduta su Giovanni Di Lorenzo, uomo di spessore e dal 2019 in maglia azzurra. Per anzianità sarebbe toccato a Mario Rui, quindi il fatto che la fascia di capitano l’abbia indossata Di Lorenzo ha un valore ancora maggiore. Di ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 14 luglio 2022) Giovanni Diè ildel, l’indicazione arriva dalla prima amichevole dela Dimaro. Gli azzurri vincono 10-0 contro i dilettanti della Bassa Anaunia, una sgambata utile per prendere la condizione migliore, ma anche per godersi le prime magie di Kvaratskhelia a segno con una doppietta ed un assist. C’era tanta curiosità di capire chi sarebbe stato ildegli azzurri dopo l’addio di Koulibaly passato al Chelsea. Alla fine la scelta è ricaduta su Giovanni Di, uomo di spessore e dal 2019 in maglia azzurra. Per anzianità sarebbe toccato a Mario Rui, quindi il fatto che la fascia dil’abbia indossata Diha un valore ancora maggiore. Di ...

