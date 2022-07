Detenuta incinta si sente male in carcere e poi perde il bambino

Leggi su agi

(Di giovedì 14 luglio 2022) AGI – Una donnaha perso ildopo essersi sentitaneldi San Vittore, dove era arrivata in esecuzione di un ordine di arresto. Il neonato è morto nell'ospedale in cui è stata trasportata in seguito alssere. La notizia viene riferita all'AGI da fonti qualificate. Il fatto è accaduto nei giorni scorsi dopo che il 30 maggio è entrata in vigore un'ordinanza della Procura di Milano in base alla quale è diventato obbligatorio l'ingresso negli istituti di pena delle donne incinte o con bimbi di un anno di età in presenza dell'ordine di esecuzione di un arresto. Una svolta che ha provocato le proteste della Camera Penale perché la Procura ha revocato una precedente circolare del 2016 nella quale si raccomandava al contrario di non eseguire questi ordini di arresto. Un ...