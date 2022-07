Dembélé non è Dybala: ha rinnovato col Barça a stipendio quasi dimezzato, l’agente s’è arreso (Di giovedì 14 luglio 2022) “Ora sì, Força Barça”. Ora sì, ma prima… Ousmane Dembélé è uno strano caso di calciomercato al tempo della tirannia dei parametri zero. Ha cancellato dalla lavagna la scadenza 2022 e ha scritto 2024 col Barcellona, al termine di un anno intero di rottura continuata, trattative negate, rilanci e controrilanci. Una soap opera con finale a sorpresa: a contratto scaduto ha accettato il rinnovo con riduzione dello stipendio del 40%. Dembélé è quello che entrò nel secondo tempo di Barcellona-Napoli sommerso dai fischi del Camp Nou. A Napoli ce ne fregammo, il Barca ci stava buttando fuori dall’Europa League. Ma quei fischi venivano da lontano. Il contratto dell’attaccante era al centro di una tira e molla massacrante tra il club con le casse in panne e gli agenti del giocatore nel francese. Lui si ostinava a dire no a tutte ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 14 luglio 2022) “Ora sì, Força”. Ora sì, ma prima… Ousmaneè uno strano caso di calciomercato al tempo della tirannia dei parametri zero. Ha cancellato dalla lavagna la scadenza 2022 e ha scritto 2024 col Barcellona, al termine di un anno intero di rottura continuata, trattative negate, rilanci e controrilanci. Una soap opera con finale a sorpresa: a contratto scaduto ha accettato il rinnovo con riduzione dellodel 40%.è quello che entrò nel secondo tempo di Barcellona-Napoli sommerso dai fischi del Camp Nou. A Napoli ce ne fregammo, il Barca ci stava buttando fuori dall’Europa League. Ma quei fischi venivano da lontano. Il contratto dell’attaccante era al centro di una tira e molla massacrante tra il club con le casse in panne e gli agenti del giocatore nel francese. Lui si ostinava a dire no a tutte ...

Barcellona, Dembélé rinnova fino al 2024 I numeri di Dembélé col Barcellona Dembélé, arrivato a Barcellona nel 2017, ha giocato 150 partite ... Calcio: Barcellona, Bayern fa ancora muro su Lewandowski Stando all'emittente "RMC" i blaugrana avrebbero presentato un'ulteriore offerta da 50 milioni di euro senza bonus (ma in Spagna non hanno conferme) che però non sarebbe bastata a smuovere il Bayern.