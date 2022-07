Decreto Aiuti incassa la fiducia in Senato: bollette, bonus, tutte le misure (Di giovedì 14 luglio 2022) Alla fine la fiducia in Senato sul Decreto Aiuti è stata incassata giovedì 14 luglio, con 172 sì, 39 no. Come annunciato, il movimento 5 stelle al completo non ha partecipato al voto. Il premier Mario Draghi quindi è salito subito dopo al Colle dal presidente Mattarella per un colloquio di un’ora. E’ poi rientrato a Palazzo Chigi. Con il rinnovo della fiducia al governo è stato definitivamente approvato quindi, nel testo licenziato dalla Camera, il ddl di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, con all’interno misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina Il Decreto era ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 14 luglio 2022) Alla fine lainsulè statata giovedì 14 luglio, con 172 sì, 39 no. Come annunciato, il movimento 5 stelle al completo non ha partecipato al voto. Il premier Mario Draghi quindi è salito subito dopo al Colle dal presidente Mattarella per un colloquio di un’ora. E’ poi rientrato a Palazzo Chigi. Con il rinnovo dellaal governo è stato definitivamente approvato quindi, nel testo licenziato dalla Camera, il ddl di conversione, con modificazioni, del-legge 17 maggio 2022, n. 50, con all’internourgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina Ilera ...

lorepregliasco : Il consiglio nazionale del M5S ha deciso di non votare, con uscita dall'Aula, domani al Senato sulla fiducia posta… - borghi_claudio : @giulianol @TheForgottenM13 @megliobarbari L'unica cosa che si otterrebbe non facendo passare il decreto aiuti doma… - Mov5Stelle : Dal Senato la dichiarazione di voto di @MariaDomenicaC4 - stella_branca : RT @Fata_Turch: La logica grillina, secondo la capogruppo al Senato. 'Il #DLAiuti è insufficiente. Lo stesso #Draghi ha detto che ne farà u… - DomaniGiornale : ?? Conte non abbassa i toni: 'O ci sono risposte vere, strutturali e importanti opporre nessuno può avere i nostri v… -