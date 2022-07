De Pascale (Upi): crisi governo ci lascia veramente sgomenti (Di giovedì 14 luglio 2022) La crisi di governo, con la possibilità di andare subito al voto, "lascia veramente sgomenti". Questa situazione "non dà una buona immagine della politica italiana". Lo ha detto il presidente di Upi, ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 14 luglio 2022) Ladi, con la possibilità di andare subito al voto, "". Questa situazione "non dà una buona immagine della politica italiana". Lo ha detto il presidente di Upi, ...

Pubblicità

GPalombelli : De Pascale #UPI, #Province, #Italia: #Patto tra #Province, #Regioni e #Comuni per valorizzare #autonomia e… - sole24ore : De Pascale (Upi): 'Patto tra province, Regioni e Comuni per valorizzare autonomia e sussidiarietà' - Il Sole 24 ORE… - Affaritaliani : De Pascale (Upi): 'Patto tra province, Regioni e Comuni per valorizzare autonomia e sussidiarietà' - GPalombelli : L'articolo di Michele de Pascale sul Sole 24 Ore di oggi, in vista dell'assemblea UPI di Ravenna del 13-14 luglio:… - ricciardellap55 : RT @GPalombelli: De Pascale (UPI): per far fronte al crollo delle entrate da RCAuto e IPT e all’aumento delle spese dovuti alla situazione… -