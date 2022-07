De Ligt Juve | c’è un nuovo spiraglio | possibile permanenza dell’olandese

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 14 luglio 2022) De, c’è una novità sulla situazionescenario nel futuro del difensore bianconero La situazione di Deè in una fase di stallo. Laaspetta l’offerta da parte del Bayern Monaco da almeno 80-90 milioni euro per dare il via libera alla cessione, ma per Gazzetta.it la prossima proposta bavarese non raggiungerà certe cifre. Se lanon riceverà l’offerta giusta, non è detto poi che non possa riaprirsi l’ipotesi rinnovo funzionale ad abbassare la clausola rescissoria da 120 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.