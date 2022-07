De Laurentiis a Dimaro: Spalletti chiede spiegazioni, ora le casse sono piene (Di giovedì 14 luglio 2022) Aurelio De Laurentiis è pronto ad arrivare a Dimaro nel ritiro del Napoli, lo farà il giorno dopo aver venduto Koulibaly al Chelsea. C’è tanto malumore anche in Trentino per la cessione di Koulibaly al Chelsea. L’ambiente è veramente infuocato, tanto che la sicurezza intorno a De Laurentiis sarà aumentata, visto che si temono dure contestazioni. Ad attendere De Laurentiis a Dimaro ci sarà Spalletti, tecnico che si voleva far incatenare se fosse stato venduto Koulibaly. L’allenatore era convinto che la società non gli facesse questo sgarbo, una pura illusione, visto che come detto da Giuntoli sono tutti sul mercato alla giusta offerta. Spalletti-De Laurentiis, summit di mercato a Dimaro Ma vendere significa anche ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 14 luglio 2022) Aurelio Deè pronto ad arrivare anel ritiro del Napoli, lo farà il giorno dopo aver venduto Koulibaly al Chelsea. C’è tanto malumore anche in Trentino per la cessione di Koulibaly al Chelsea. L’ambiente è veramente infuocato, tanto che la sicurezza intorno a Desarà aumentata, visto che si temono dure contestazioni. Ad attendere Deci sarà, tecnico che si voleva far incatenare se fosse stato venduto Koulibaly. L’allenatore era convinto che la società non gli facesse questo sgarbo, una pura illusione, visto che come detto da Giuntolitutti sul mercato alla giusta offerta.-De, summit di mercato aMa vendere significa anche ...

