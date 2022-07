DAZN vuole acquisire Eleven Sports (Di giovedì 14 luglio 2022) Il gruppo di streaming di Blavatnik DAZN mostra la volontà di conquistare nuovi mercati attraverso la trattativa con Eleven Financial Times, di Samuel Aging e Arash Massoudi, pag. 6 La società di streaming sportivo DAZN del miliardario Leonard Blavatnik è in trattativa per acquisire la rivale più piccola Eleven Sports, secondo quanto riferito da persone a conoscenza dei dettagli. Le trattative dimostrano la determinazione di DAZN ad acquisire contenuti e ad entrare in nuovi mercati, in un momento di forte concorrenza tra i gruppi di streaming per la trasmissione di sport in diretta in grado di attrarre e fidelizzare gli abbonati. Eleven Sports è stata fondata dall’imprenditore italiano e proprietario del Leeds United ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 14 luglio 2022) Il gruppo di streaming di Blavatnikmostra la volontà di conquistare nuovi mercati attraverso la trattativa conFinancial Times, di Samuel Aging e Arash Massoudi, pag. 6 La società di streaming sportivodel miliardario Leonard Blavatnik è in trattativa perla rivale più piccola, secondo quanto riferito da persone a conoscenza dei dettagli. Le trattative dimostrano la determinazione diadcontenuti e ad entrare in nuovi mercati, in un momento di forte concorrenza tra i gruppi di streaming per la trasmissione di sport in diretta in grado di attrarre e fidelizzare gli abbonati.è stata fondata dall’imprenditore italiano e proprietario del Leeds United ...

