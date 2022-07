Dall’Arabia Saudita offerta choc a Cristiano Ronaldo: guadagnerebbe circa 4 euro al secondo (Di giovedì 14 luglio 2022) Una squadra del Medio Oriente ha offerto un contratto da 250 milioni per due anni a Cristiano Ronaldo. secondo Cnn Portugal, è questa l’offerta choc che è stata presentata all’entourage del calciatore. Al Manchester United andrebbero 30 milioni, mentre l’agente Jorge Mendes intascherebbe 25 milioni di commissione. Il portoghese, però, avrebbe già rifiutato. Il 5 volte pallone d’oro ha inizio luglio ha manifestato la volontà di lasciare i Red Devils. La settimana scorsa, Ronaldo non si è presentato in ritiro e poi non è partito per il tour pre-stagionale in Thailandia con la squadra. Dal canto suo, l’allenatore Erik ten Hag ha ribadito che il giocatore fa parte dei suoi piani: “Non vedo l’ora di lavorare con lui – le sue parole – Cristiano non è in vendita, è nei nostri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) Una squadra del Medio Oriente ha offerto un contratto da 250 milioni per due anni aCnn Portugal, è questa l’che è stata presentata all’entourage del calciatore. Al Manchester United andrebbero 30 milioni, mentre l’agente Jorge Mendes intascherebbe 25 milioni di commissione. Il portoghese, però, avrebbe già rifiutato. Il 5 volte pallone d’oro ha inizio luglio ha manifestato la volontà di lasciare i Red Devils. La settimana scorsa,non si è presentato in ritiro e poi non è partito per il tour pre-stagionale in Thailandia con la squadra. Dal canto suo, l’allenatore Erik ten Hag ha ribadito che il giocatore fa parte dei suoi piani: “Non vedo l’ora di lavorare con lui – le sue parole –non è in vendita, è nei nostri ...

Pubblicità

CB_Ignoranza : Secondo quanto riportato da TVI, dall’Arabia Saudita sarebbe arrivata un’offerta shock per CR7. Un’operazione che… - lorenzokamel : @matteorenzi 'Non sarei credibile se dicessi il contrario': dall'Arabia Saudita al 'se perdo smetto di fare politic… - tuffarai : RT @CB_Ignoranza: Secondo quanto riportato da TVI, dall’Arabia Saudita sarebbe arrivata un’offerta shock per CR7. Un’operazione che garant… - CalcioNapoli24 : Dal Portogallo - Offerta choc per CR7 dall'Arabia Saudita: affare da 300mln -> - orizzonte_oriz : @gilardisil @BattistaDotti A farsi pagare dall'Arabia Saudita si. Per il resto è un fallito. -