Dalla Georgia con furore | è già il Napoli di Kvaratskhelia assist e gol contro l’Anaune

(Di giovedì 14 luglio 2022)con, è già ildi. Ilsta giocando la prima amichevole stagionalei dilettanti del. Si tratta di sgambate ma ilno sta già mostrando i primi guizzi. In pochi minuti si è reso protagonista di due serpentine. La prima vanificata da un colpo misterioso di Petagna “leggermente” sovrappeso e il secondo accompagnato in rete da Rrahmani. Dopo 10 minuti è 1-0. Ovviamente il risultato conta zero. Al 21esimo ancora Petagna in versione Calloni su ennesimodelno numero 77. Al 27esimo è ancora lui a segnare il 2-0 su rasoterra nell’angolino: azione nata da una percussione centrale di Anguissa. Alla ...

Pubblicità

napolista : Dalla Georgia con furore, è già il #Napoli di #Kvaratskhelia (primi sprazzi contro l’Anaune) Avversari ovviamente… - NapoliFCNews : UFFICIALE - Kvaratskhelia convocato dalla nazionale della Georgia #Napoli #SSCNapoli #ForzaNapoliSempre - Nath67Lic : RT @BalcaniCaucaso: Sono 12 le condizioni poste dalla #Commissioneeuropea affinché la #Georgia ottenga lo status di candidato entro la fine… - BalcaniCaucaso : Sono 12 le condizioni poste dalla #Commissioneeuropea affinché la #Georgia ottenga lo status di candidato entro la… - fratine77 : Anna, dalla Georgia, è costretta, Suo malgrado, ad essere nomade. La vita Le ha tolto tutto. Ora, Le auguro di trov… -

IlNapolista

... una città dell'Ucraina centrale quasi non toccataguerra e lontana da tutti i fronti. Il ...anche La battaglia per Severodonetsk che deciderà il destino del Donbass La presidente della: "...Avversari ovviamente modesti ma il georgiano subito in evidenza. Due serpentine: Petagna sbaglia, Rrahmani accompagna in rete per l'1 - 0 Kvaratskhelia.con furore, è già il Napoli di Kvaratskhelia. Il Napoli sta giocando la prima amichevole stagionale contro i dilettanti dell'Anaune. Si tratta di sgambate ma il georgiano sta già ... Dalla Georgia con furore, è già il Napoli di Kvaratskhelia (primi sprazzi contro l'Anaune) - ilNapolista Avversari ovviamente modesti ma Kvaratskhelia subito in evidenza. Due serpentine: Petagna sbaglia, Rrahmani accompagna in rete per l'1-0 ...AUGUSTA - Un flusso ininterrotto che, attraversando vari stati emozionali, accompagna l’ascoltatore a uno stato quasi trascendentale. Euphonia suite, ...